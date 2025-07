Er und die Co-Gründerin Sultana, ebenfalls eine ehemalige Labour-Abgeordnete, erklärten auf X, die Neugründung namens "Your Party" solle in den Gemeinden, Gewerkschaften und sozialen Bewegungen verwurzelt sein. Ziel sei eine - Zitat - " massive Umverteilung von Reichtum und Macht ". Corbyn und Sultana bekannten sich außerdem zu einem unabhängigen Palästina und forderten ein Ende aller Waffenlieferungen an Israel.