Italiens Ex-Regierungschef Berlusconi auf Intensivstation (Luca Bruno/AP/dpa)

Mehrere italienische Medien berichten, dass der 86-Jährige möglicherweise an einer Lungenentzündung leide. Weder Berlusconis Familie noch seine Partei Forza Italia bestätigten den Krankenhausaufenthalt. In der vergangenen Woche war Berlusconi bereits vier Tage stationär in derselben Klinik behandelt worden. Als Grund wurden damals Routineuntersuchungen angegeben.

Der Medienunternehmer und langjährige Eigentümer des Fußballvereins AC Mailand war zwischen 1994 und 2011 dreimal Ministerpräsident Italiens. Die von ihm gegründete Forza Italia ist seit Oktober Teil der von der ultrarechten Ministerpräsidentin Meloni angeführten Regierungskoalition.

