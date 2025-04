Karlsruhe

Ex-Mitarbeiter von AfD-Politiker Krah wegen Spionage angeklagt

Die Bundesanwaltschaft hat gegen einen früheren Mitarbeiter des AfD-Politikers Krah Anklage wegen Spionage erhoben. Wie die Behörde in Karlsruhe mitteilte, soll der Mann sensible Informationen über Beratungen im Europäischen Parlament an den chinesischen Geheimdienst weitergegeben haben. Außerdem soll er chinesische Oppositionelle in Deutschland ausgespäht haben.