Bundespräsident in Ghana

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (l.) verleiht Gerald Asamoah das Verdienstkreuz. (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Steinmeier zeichnete den früheren Bundesliga-Profi für seinen Beitrag zur deutsch-ghanaischen Freundschaft und inbesondere für seine 2007 gegründete "Gerald Asamoah Stiftung für herzkranke Kinder" aus. Die Stiftung bringt regelmäßig medizinisches Personal aus Deutschland nach Ghana. Die Ärztinnen und Ärzte, Pfleger und Schwestern führten Operationen durch und retteten Kinderleben, betonte Steinmeier. Er wies zudem darauf hin, dass Asamoah auch Botschafter für das Projekt "Schule ohne Rassismus" ist.

Asamoah wurde in Ghana geboren und kam mit zwölf Jahren nach Deutschland. Er hat selbst einen Herzfehler. Asamoah spielte unter anderem bei Hannover 96 und dem FC Schalke 04. Im Jahr 2002 wurde er mit der deutschen Nationalmannschaft Vizeweltmeister.

