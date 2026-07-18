Transfer perfekt

Robin Gosens wird Schalker -hier eine Fotomontage. (dpa / SvenSimon / Frank Hoermann / SVEN SIMON)

Die Vereinsführung bestätigte die Verpflichtung des 32-Jährigen. Die Gelsenkirchener leihen den linken Außenbahnspieler zunächst für ein Jahr von AC Florenz aus. Beim Klassenerhalt greift demnach eine Kaufpflicht für geschätzte 1,5 Millionen Euro.

Gosens hat 24 Länderspiele bestritten und spielte bei der EM 2021 für Deutschland. Die Schalker erhoffen sich von ihm vor allem einen Führungsspieler mit Mentalität und Erfahrung. Gosens spielte seit 2017 in Italien: Zunächst für Atalanta Bergamo und Inter Mailand, dann in Florenz - mit einem wenig erfolgreichen Intermezzo bei Union Berlin in der Saison 2023/24.

Gosens war am am Donnerstag in Gelsenkirchen eingetroffen und absolvierte den Medizincheck. Er wird am Wochenende mit ins Trainingslager in Österreich reisen. Der 32-Jährige stammt aus Emmerich am Niederrhein. Er hatte in der Vergangenheit mehrfach betont, dass Schalke 04 sein Herzensverein ist

Diese Nachricht wurde am 18.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.