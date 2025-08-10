Die ehemalige Fußball-National-Spielerin Dzsenifer Marozsan (Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa)

Dass Marozsan ihren bisherigen Klub Olympique Lyon nach neun Jahren verlassen wird, stand schon länger fest.

In Saudi-Arabien gibt es seit 2022 eine Frauen-Fußball-Liga, die Saudi Women's Premier League. Bisher spielen dort nur wenige europäische Spielerinnen.

Der Wüstenstaat, der aufgrund der Menschenrechtslage in der Kritik steht, lockte zuletzt zahlreiche männliche Profis mit lukrativen Verträgen ins Land. Das Land wird außerdem 2034 die Männer-WM ausrichten. Erst seit 2018 dürfen Frauen in dem Land Fußballspiele im Stadion besuchen.

Mittelfeldspielerin Marozsan hatte ihre DFB-Karriere nach 112 Länderspielen vor zwei Jahren beendet. Sie wurde 2013 Europameisterin und 2016 Olympiasiegerin.

