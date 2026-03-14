Alexandra Popp wechselt zu ihrem "Herzensverein" Borussia Dortmund. (Bernd Thissen / dpa)

Die 34-Jährige gab vor dem Anpfiff zum Männer-Bundesligaspiel des BVB gegen Augsburg bekannt, dass sie Wolfsburg am Ende der Saison nach 14 Jahren verlässt und sich ihrem, wie sie sagte, "Herzensverein" anschließt. Popp unterschrieb einen Vertrag bis 2029.

"Mein Herz schlägt für diesen Verein"

Die 145-fache Nationalspielerin und dreimalige Fußballerin des Jahres ist in Witten geboren und seit ihrer Kindheit BVB-Fan. Mit Wolfsburg gewann sie zweimal die Champions League, holte sieben deutsche Meistertitel und elfmal den DFB-Pokal. Nun soll sie den Dortmunderinnen helfen, möglichst schnell in die Bundesliga zu gelangen. Die Frauenmannschaft des BVB startete 2021 in der untersten Spielklasse und ist seitdem viermal in Serie aufgestiegen. In der Regionalliga West liegt der BVB zurzeit auf Platz zwei.

"Mein Herz schlägt für diesen Verein", sagte Popp. Sie habe zum Ende ihrer Karriere die Chance nicht verpassen wollen, im BVB-Trikot aufzulaufen. BVB-Geschäftsführerin Schlenker erklärte, dass sich eine Spielerin von Popps Format für den BVB entscheide, sei ein starkes Signal für die Bedeutung und Zukunft des Frauenfußballs in Dortmund. Auch der derzeitige Sportdirektor des VfL Wolfsburg, Ralf Kellermann, wechselt zur neuen Saison nach Dortmund.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.