Stoltenberg sagte, die Regierung in Oslo werde alles tun, um amerikanische Zölle auf norwegische Güter zu verhindern. Stoltenberg verfügt seit seiner Zeit als NATO-Generalsekretär über gute Kontakte zu US-Präsident Trump.

Die Kabinettsumbildung in Oslo war nötig geworden, nachdem vergangene Woche die Zentrumspartei die Minderheitsregierung mit den Sozialdemokraten verlassen hatte. Stoltenberg will nach dem Ende seiner Regierungstätigkeit in Norwegen zur Sicherheitskonferenz zurückkehren. In der Zwischenzeit sollen die stellvertretenden Vorsitzenden Franke und Rudolph die Leitung übernehmen.

