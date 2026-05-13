Schüsse im Senat
Ex-Polizeichef der Philippinen versucht einem internationalen Haftbefehl zu entgehen

Auf den Philippinen hat sich der mit internationalem Haftbefehl gesuchte ehemalige Polizeichef Dela Rosa im Senatsgebäude verschanzt.

    Ein kahlköpfiger Mann wird von Reportern mit Smartphones und anderen Aufnahmegeräten bedrängt.
    Der philippinische Senator Ronald Dela Rosa spricht am 13. Mai 2026 im Senat der Philippinen in Manila mit den Medien. (AFP / JAM STA ROSA)
    Es fielen mehrere Schüsse. Die Polizei durchsuchte das Gebäude nach dem oder den Schützen. Senatspräsident Cayetano sprach von einem Angriff auf die Parlamentskammer.
    Der heutige Senator Dela Rosa war von 2016 bis '18 Polizeichef des südostasiatischen Inselstaates. Er wird vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gesucht, weil er unter Ex-Präsident Duterte den Anti-Drogen-Krieg mit Tausenden außergerichtlichen Tötungen leitete. Cayetano hatte eine Festnahme von Dela Rosa aufgrund eines ausländischen Haftbefehls untersagt.
    Die philippinischen Behörden ermitteln selbst gegen Dela Rosa. Als sie ihn am Montag festnehmen wollten, gelang es dem 64-jährigen Ex-Polizeichef, sich in seinem Senatsbüro zu verschanzen.
    Diese Nachricht wurde am 13.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.