Schüsse im Senat

Es fielen mehrere Schüsse. Die Polizei durchsuchte das Gebäude nach dem oder den Schützen. Senatspräsident Cayetano sprach von einem Angriff auf die Parlamentskammer.
Der heutige Senator Dela Rosa war von 2016 bis '18 Polizeichef des südostasiatischen Inselstaates. Er wird vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gesucht, weil er unter Ex-Präsident Duterte den Anti-Drogen-Krieg mit Tausenden außergerichtlichen Tötungen leitete. Cayetano hatte eine Festnahme von Dela Rosa aufgrund eines ausländischen Haftbefehls untersagt.
Die philippinischen Behörden ermitteln selbst gegen Dela Rosa. Als sie ihn am Montag festnehmen wollten, gelang es dem 64-jährigen Ex-Polizeichef, sich in seinem Senatsbüro zu verschanzen.
Diese Nachricht wurde am 13.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.