Nach Aufenthalt in Florida

Jair Bolsonaro nach seiner Ankunft (AP / Gustavo Moreno)

Wie der Sender "CNN Brasil" berichtete, kam Bolsonaro am Flughafen Brasília aus Orlando an. Der 68-Jährige wurde entgegen der Erwartungen nicht von Tausenden Anhängern, sondern von einer Gruppe begrüßt. Die Sicherheitsmaßnahmen in der brasilianischen Hauptstadt waren aus Angst vor gewalttätigen Demonstrationen verschärft worden.

Der rechtsgerichtete Bolsonaro war im Oktober in der Stichwahl um das Präsidentenamt dem Linkspolitiker Lula da Silva unterlegen. Er erkannte den Wahlsieg nicht an und flog zwei Tage vor dem Ende seiner Amtszeit mit seiner Familie in die USA. Einige Tage später hatten Anhänger Bolsonaros Kongress, Regierungssitz und Obersten Gerichtshof in Brasília gestürmt und erhebliche Schäden verursacht. Das Gericht untersucht derzeit die Rolle Bolsonaros.

