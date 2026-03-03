Epstein-Skandal

Der ehemalige US-Präsident Bill Clinton (Archivbild) (J. Scott Applewhite / AP / dpa / J. Scott Applewhite)

Die Videoaufnahmen der Anhörungen von Bill und Hillary Clinton vor einem Kontrollausschuss des Repräsentantenhauses in der vergangenen Woche wurden jetzt online gestellt. Darin erklärt Clinton unter anderem, Trump habe ihm Anfang der 2000er Jahre auf einem seiner Golfplätze gesagt, er habe sich mit Epstein wegen eines Immobilien-Geschäfts zerstritten. Trump habe ihm nie etwas gesagt, das ihn glauben lasse, dieser sei im Zusammenhang mit Epstein in irgendetwas Unangemessenes verwickelt gewesen, sagte Clinton.

Amerikanische Medien verweisen seit Jahren unter anderem auf einen Streit um ein Luxus-Anwesen in Florida als möglichen Wendepunkt der Beziehung zwischen Trump und Epstein.

Diese Nachricht wurde am 03.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.