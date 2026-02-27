USA
Ex-Präsident Clinton wird heute vor Kongress zu Epstein-Kontakten befragt - Frau Hillary sagte gestern aus

Der frühere US-Präsident Clinton wird heute vor dem Kongress in Washington zu seinen Kontakten zum Sexualstraftäter Epstein befragt.

    Clinton im schwarzen Jackett steht an einem Rednerpult vor einem blauen Hintergrund, sagt etwas und gestikuliert dabei mit beiden Händen.
    Der ehemalige US-Präsident Clinton (Archivbild). (J. Scott Applewhite / AP / dpa / J. Scott Applewhite)
    Aus den veröffentlichten Dokumenten in dem Fall gehen mehrfache Treffen Clintons mit dem 2019 gestorbenen Geschäftsmann und Multimilliardär hervor. Ein Fehlverhalten in diesem Zusammenhang hat Clinton wiederholt bestritten; dafür gibt es bislang auch keine Hinweise.
    Gestern hatte der Kongress bereits Clintons Frau Hillary befragt, die frühere US-Außenministerin. Sie wurde während der nicht-öffentlichen Anhörung per Video zugeschaltet. Clinton erklärte laut Medienberichten, keine Kontakte zu Epstein und auch keine Kenntnis von dessen Straftaten gehabt zu haben. Die 78-Jährige forderte den zuständigen Kontrollausschuss auf, auch den amtierenden Präsidenten Trump unter Eid zu befragen. Er taucht ebenfalls mehrfach in den Epstein-Akten auf.
