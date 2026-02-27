Der ehemalige US-Präsident Clinton (Archivbild). (J. Scott Applewhite / AP / dpa / J. Scott Applewhite)

Aus den veröffentlichten Dokumenten in dem Fall gehen mehrfache Treffen Clintons mit dem 2019 gestorbenen Geschäftsmann und Multimilliardär hervor. Ein Fehlverhalten in diesem Zusammenhang hat Clinton wiederholt bestritten; dafür gibt es bislang auch keine Hinweise.

Gestern hatte der Kongress bereits Clintons Frau Hillary befragt, die frühere US-Außenministerin. Sie wurde während der nicht-öffentlichen Anhörung per Video zugeschaltet. Clinton erklärte laut Medienberichten, keine Kontakte zu Epstein und auch keine Kenntnis von dessen Straftaten gehabt zu haben. Die 78-Jährige forderte den zuständigen Kontrollausschuss auf, auch den amtierenden Präsidenten Trump unter Eid zu befragen. Er taucht ebenfalls mehrfach in den Epstein-Akten auf.

