Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte ist festgenommen worden (hier eine Aufnahme von 2021) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | King Rodriguez)

Wie der Präsidentenpalast mitteilte, wurde der 79-Jährige bei seiner Ankunft am internationalen Flughafen von Manila von den Behörden festgesetzt. Gegen ihn lag ein Interpol-Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag vor.

Duterte werden im Zusammenhang mit seinem gewaltsamen Vorgehen gegen die Drogenkriminalität im Land Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Last gelegt.

Der Polizei zufolge wurden in seiner Amtszeit von 2016 bis 2022 bei Einsätzen im Drogenmilieu Tausende Menschen getötet. Menschenrechtler sind überzeugt, dass die wahre Zahl viel höher ist. Der Internationale Strafgerichtshof nahm 2021 offiziell Ermittlungen auf. Die Philippinen waren aus Protest gegen Vorermittlungen 2019 aus dem IStGH ausgetreten.

Diese Nachricht wurde am 11.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.