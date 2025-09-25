Frankreich
Ex-Präsident Sarkozy der Mitgliedschaft in krimineller Vereinigung schuldig gesprochen

In Frankreich ist der frühere Präsident Sarkozy in einem Korruptionsprozess teilweise schuldig gesprochen worden. Ein Gericht in Paris stellte die Mitgliedschaft Sarkozys in einer kriminellen Vereinigung fest. Von den ebenfalls erhobenen Vorwürfen der Bestechlichkeit und der illegalen Wahlkampffinanzierung sprach das Gericht Sarkozy aber frei.

    Der ehemalige französische Präsident Nicolas Sarkozy kommt mit seiner Frau Carla Bruni zur Urteilsverkündung.
    Der ehemalige französische Präsident Nicolas Sarkozy kommt zum Gericht in Paris. (AFP/JULIEN DE ROSA)
    Sarkozy habe im Jahr 2007 zugelassen, dass enge Mitarbeiter für seinen Präsidentschaftswahlkampf finanzielle Unterstützung in Millionenhöhe durch das Regime des damaligen libyschen Machthabers Gaddafi angenommen hätten. Die Gegenleistung soll vor allem in der politischen Rehabilitierung des international geächteten Gaddafi bestanden haben.
    Das Strafmaß soll noch im Lauf des Tages verkündet werden. Die Anklage hatte eine siebenjährige Haftstrafe gefordert. Es wird erwartet, dass der Ex-Präsident gegen den Schuldspruch Berufung einlegt.
    Es ist nicht die erste Verurteilung Sarkozys: Er war in der Vergangenheit bereits in zwei anderen Prozessen wegen Bestechlichkeit beziehungsweise überhöhter Wahlkampfkosten schuldig gesprochen worden.
    Diese Nachricht wurde am 25.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.