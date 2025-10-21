Der ehemalige französische Präsident Nicolas Sarkozy wurde auf dem Weg zum Haftantritt von seiner Frau Carla Bruni-Sarkozy begleitet. (AFP / JULIEN DE ROSA)

Zusammen mit seiner Frau verließ er am Vormittag sein Haus und fuhr zum Pariser Gefängnis Santé. Dort wird der 70-Jährige in einer Einzelzelle untergebracht, ohne Kontakt zu anderen Häftlingen. Auf X schrieb Sarkozy, er werde weiter gegen den - Zitat - "Justizskandal" vorgehen.

Ein Gericht hatte den konservativen Politiker Ende September in der Affäre um illegale Wahlkampffinanzierung aus Libyen zu fünf Jahren Haft verurteilt. Sarkozy legte Berufung ein, muss aber nach Anordnung des Gerichts die Haft vor Beginn des Berufungsprozesses zunächst antreten. Gleichwohl kann er aufgrund seines Alters eine Freilassung unter Auflagen beantragen, um seine Strafe außerhalb des Gefängnisses zu verbüßen. Eine entsprechende Regelung greift in Frankreich für Häftlinge ab 70 Jahren.

Sarkozy ist der erste französische Staatschef der Nachkriegszeit und erste Ex-Präsident eines EU-Landes, der eine Haftstrafe antritt. Er war zwischen 2007 und 2012 Präsident von Frankreich.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.