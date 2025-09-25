Im Prozess ging es um den Vorwurf, dass für Sarkozys Präsidentschaftswahlkampf im Jahr 2007 illegal Geld aus den Reihen des damaligen libyschen Machthabers Gaddafi geflossen sein soll. Im Gegenzug sollte Sarkozy die isolierte Regierung Libyens auf internationaler Bühne unterstützen. Von anderen Anklagepunkten wie Korruption wurde Sarkozy freigesprochen.
Unmittelbar nach dem Richterspruch kündigte der 70-Jährige an, das Urteil anzufechten. Die Vorwürfe hatte er stets bestritten und den seit Januar laufenden Prozess als politisch motiviert bezeichnet.
