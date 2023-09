Donald Trump stellt sich seinen republikanischen Konkurrenten zur Präsidentschaftskandidatur nicht in der zweiten Fernsehdebatte. (picture alliance / Zumapress / Brian Cahn)

Die Debatte findet am kommenden Mittwoch in Simi Valley im Bundesstaat Kalifornien statt. Trump hatte in der Vergangenheit deutlich gemacht, dass er eine Teilnahme aufgrund seines Vorsprungs in den Umfragen für unnötig hält. Der Republikaner will bei der Präsidentenwahl 2024 zum zweiten Mal ins Weiße Haus einziehen. Die republikanische Partei ermittelt ihren Präsidentschaftskandidaten in Vorwahlen in den einzelnen Bundesstaaten.

