Die Autorin Jean Carroll (l.) und der frühere US-Präsident Trump (r.) (AFP / KENA BETANCUR ANDREW KELLY)

Dies kündigte sein Anwalt an. Trump war zuvor in einem Zivilprozess in New York zur Zahlung von fünf Millionen Dollar Schmerzensgeld verurteilt worden. Eine Jury befand ihn der sexuellen Nötigung und Verleumdung schuldig, wies den Vorwurf der Vergewaltigung aber zurück. Geklagt hatte die Autorin Jean Carroll.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.