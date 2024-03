Kriminalität

Der frühere honduranische Präsident Hernandez war 2022 an die USA ausgeliefert worden. (AFP/Orlando SIERRA)

Ein Gericht in New York befand ihn für schuldig, mit internationalen Drogenhändlern zusammengearbeitet zu haben. Hernandez soll in seiner Zeit als Präsident von 2014 bis 2022 Millionen Dollar erhalten haben. Im Gegenzug soll er mit dem honduranischen Militär und der Nationalpolizei dafür gesorgt haben, dass tonnenweise Kokain ohne Probleme in die USA geschmuggelt werden konnte.

Hernandez war im Februar 2022, weniger als drei Wochen nach seinem Ausscheiden aus dem Amt, verhaftet und im April an die USA ausgeliefert worden. Das Strafmaß wird zu einem späteren Zeitpunkt verkündet. Hernandez droht eine lebenslange Haftstrafe.

