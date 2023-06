Der frühere britische Premierminister Boris Johnson (picture alliance / empics / PA Wire / Daniel Liel)

Er reagiert damit nach eigener Darstellung auf den Bericht eines Ausschusses, der sich mit seinem Verhalten während der Corona-Beschränkungen befasst hatte. Darin kommt das Gremium zu dem Schluss, dass Johnson in einer Befragung das britische Unterhaus belogen habe. In der sogenannten "Partygate-Affäre" waren mehrmals Bilder und Berichte über Feiern im Amtssitz des Regierungschefs in der Downing Street öffentlich geworden. In der Parlamentsbefragung dazu hatte Johnson argumentiert, er habe "nicht wissentlich" falsch informiert, als er gesagt habe, es seien alle Corona-Maßnahmen eingehalten worden.

Diese Nachricht wurde am 10.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.