Imran Khan war im April 2022 als Regierungschef von Pakistan abgesetzt worden. (K.M. Chaudary / AP / dpa / K.M. Chaudary)

Ein Gericht befand Khan und seine Frau schuldig, während seiner Regierungszeit Geschenke von ausländischen Gästen in illegaler Weise für sich behalten zu haben. Es geht unter anderem um Schmuck aus Saudi-Arabien. Als Strafmaß wurden 17 Jahre Haft festgelegt.

Khan wurde im April 2022 durch ein Misstrauensvotum abgesetzt und verbüßt seit 2023 mehrere Haftstrafen wegen Korruption und anderer Vorwürfe. Er und seine Anhänger sehen das juristische Vorgehen gegen ihn als politisch motiviert an.

Diese Nachricht wurde am 20.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.