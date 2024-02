Thaksin Shinawatra (r.) auf der Fahrt nach Hause. (AP / dpa / Wason Wanichakorn)

Der 74-Jährige verließ ein Polizeikrankenhaus in der Haupstadt Bangkok, in dem er sich in den vergangenen sechs Monaten wegen gesundheitlicher Probleme aufgehalten hatte. Am Samstag hatte der thailändische Regierungschef Srettha die Freilassung Thaksins bekanntgegeben. Er gehörte zu einer Gruppe von mehr als 900 Gefangenen, die wegen ihres hohen Alters oder eines schlechten Gesundheitszustands begnadigt wurden.

Thaksin war im vergangenen Jahr nach 15 Jahren im selbstgewählten Exil nach Thailand zurückgekehrt und dort umgehend wegen Korruptionsvorwürfen inhaftiert worden. Er hatte das Land von 2001 bis zu einem Staatsstreich des Militärs im Jahr 2006 regiert. Derzeit ist seine Partei Pheu Thai an der Regierung. Es hatte schon länger Spekulationen über eine weitere Verkürzung seiner Haft gegeben. Im vergangenen September war seine achtjährige Gefängnisstrafe bereits auf ein Jahr reduziert worden.

