Der frühere thailändische Ministerpräsident Thaksin ist angeklagt worden. (AP / dpa / Wason Wanichakorn)

Nach Medienberichten erschien der 74-Jährige vor dem Strafgerichtshof in Bangkok. Im Anschluss sei er gegen die Zahlung einer Kaution wieder gegangen. Thaksin wird beschuldigt, in einem Interview aus dem Jahr 2015 das Königshaus verleumdet zu haben. Auf Verstöße gegen das Gesetz zur Majestätsbeleidigung stehen in Thailand bis zu 15 Jahre Haft.

Thaksin war von 2001 bis 2006 Ministerpräsident. 2008 floh er aus dem Land, um Haftstrafen wegen Korruption und Machtmissbrauch zu entgehen. 2023 kehrte er zurück und wurde inhaftiert. Im Februar dieses Jahres war er vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen worden.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.