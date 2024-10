Kelly sagte der "New York Times", Trump falle aus seiner Sicht unter die allgemeine Definition eines Faschisten. Der frühere Präsident strebe nach unkontrollierter Macht. Er sei ein autoritärer Mensch und bewundere Diktatoren. Kelly sagte der "New York Times", Trump habe sich auch positiv über Hitler geäußert und gesagt, dieser habe auch einige gute Dinge getan. Dem Magazin "The Atlantic" bestätigte Kelly, Trump habe auch gesagt, er wünsche sich so loyale Generäle wie die unter Hitler.