Der frühere Bundesligatrainer Werner Lorant ist im Alter von 76 Jahren gestorben. (picture alliance / SvenSimon / SVEN SIMON)

Lorant starb heute in einem Krankenhaus in Wasserburg mit 76 Jahren, wie sein frührerer Verein 1860 München bestätigte. Dort war Lorant seit 1992 fast ein Jahrzehnt als Trainer tätig. Er führte den damals drittklassigen Club binnen zwei Jahren in die Bundesliga. Lorant trainierte danach unter anderem Vereine in der Türkei, in Zypern und in der Slowakei. Zudem leitete er das Training bei etlichen Bundesliga-Zweitligisten.

