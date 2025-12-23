Die frühere Präsidentin der Treuhandanstalt, Birgit Breuel (imago/Future Image/gbrci)

Das reiche aber nicht aus, sagte Breuel der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Wer den Menschen viel abverlange, müsse selbst ein Vorbild sein. Dazu gehörten ernsthafte Einsparungen durch eine Reduzierung der Bürokratie. Die Herausforderungen Deutschlands hätten eine Dimension, die den Wohlstand ernsthaft bedrohten, betonte Breuel.

In Phasen der Transformation komme es darauf an, sich gemeinsam seiner Stärken zu versichern, das Verbindende nach vorn zu stellen und auch tiefgreifende Veränderungen zu wagen. Breuel warb dafür, "die Kräfte der Sozialen Marktwirtschaft freizusetzen". So werde es gelingen, Transformationen zu bewältigen und Arbeitsplätze wie Wohlstand zu sichern.

Breuel hatte nach der Ermordung von Treuhandchef Rohwedder durch die Terrorgruppe RAF die Leitung der Anstalt übernommen und war von 1991 bis Ende 1994 für die Zukunft tausender früherer DDR-Staatsunternehmen verantwortlich.

