Zivilprozess

Geklagt hatte die Autorin Jean Carroll. Die heute 79-Jährige wirft Trump vor, sie Mitte der 90er Jahre in der Umkleidekabine eines Kaufhauses in New York vergewaltigt zu haben. Trump bestreitet das. Er trat im Prozess nicht persönlich auf, erklärte aber an Eides statt, dass Carroll die Anschuldigungen erfunden habe.

In einer ersten Reaktion bezeichnete Trump das Urteil als Schande. Sein Anwalt kündigte an, in Berufung zu gehen. Trump will sich im kommenden Jahr erneut um die US-Präsidentschaft bewerben.

