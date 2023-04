Sturm auf Kapitol

Erstürmung des Kapitols in Washington am 6. Januar 2021 (Getty Images / Robert Nickelsberg)

Pence habe mehrere Stunden als Zeuge in einem Bundesgericht in der Hauptstadt Washington Rede und Antwort gestanden, berichteten US-Medien. Über die Inhalte seiner Aussage wurde nichts bekannt. Pence könnte ein wichtiger Zeuge in dem Fall gegen Trump sein. Als dessen Vizepräsident leitete er am 6. Januar 2021 die Sitzung im Senat, in der der Wahlsieg des jetzigen Präsidenten Biden offiziell beglaubigt werden sollte und die von dem Angriff unterbrochen wurde. Eine von Trump aufgestachelte Menge drang dabei gewaltsam in das Gebäude ein, fünf Menschen starben. Pence entkam dem wütenden Mob nur knapp, wie ein Untersuchungsausschuss des Kongresses später offenlegte.

