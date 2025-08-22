Polens ehemaliger Verteidigungsminister Blaszczak (Archivbild) (pa/ZUMAPRESS.com/Attila Husejnow)

Blaszczak wird vorgeworfen, im Sommer 2023 Teile von geheimen Verteidigungsplänen des Landes veröffentlicht zu haben. Der Politiker habe dafür Geheimhaltungsstufen wie "streng geheim" und "geheim" von einem Teil eines strategischen Einsatzplans der Armee entfernt, teilte ein Sprecher der Bezirksstaatsanwaltschaft Warschau mit. Dies habe er demnach getan, um die Dokumente im Wahlkampf seiner Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) einzusetzen.

Blaszczak wies die Anschuldigungen der Staatsanwaltschaft zurück.

