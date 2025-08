Frank Mill starb mit 67 Jahren. (imago sportfotodienst)

Mill war Mitglied des deutschen Weltmeisterschafts-Teams 1990 in Italien. Er begann seine Fußballer-Laufbahn im Alter von sechs Jahren beim BV Eintracht 1916 in Altenessen, bevor er als 14-Jähriger zu Rot-Weiss Essen wechselte. Es folgten Stationen bei Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund und Fortuna Düsseldorf. Insgesamt erzielte der Angreifer 123 Tore in 387 Bundesligaspielen.

Unvergessen bleibt sein spektakulärer Pfostenschuss im Auftaktspiel der Bundesliga-Saison 1986/87 für Dortmund gegen den FC Bayern München. Nach einem Solo durch die komplette Münchner Abwehr und vorbei an Torhüter Jean-Marie Pfaff stand Mill allein vor dem leeren Tor – und traf in seinem ersten Spiel im Trikot des BVB nur den Pfosten.

Diese Nachricht wurde am 05.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.