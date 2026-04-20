Vorgezogene Parlamentswahl in Bulgarien

Der designierte neue bulgarische Regierungschef Rumen Radev am 19.04.2026 in Sofia. (IMAGO / Anadolu Agency / Hristo Vladev)

Bulgarien hatte gestern zum achten Mal in fünf Jahren ein neues Parlament gewählt. Der 62-jährige Radew führt das erst kurz vor der Wahl gegründete Bündnis "Progressives Bulgarien". Nach ersten Ergebnissen kann das Bündnis mit bis zu 45 Prozent der Stimmen rechnen.

Pragmatischer Ansatz in der EU?

Zwar habe Radew im Wahlkampf die Nähe zu Russland gesucht und sich skeptisch gegenüber der EU und deren Ukraine-Hilfen geäußert. Doch vermutlich werde Radew einen pragmatischen Ansatz verfolgen, weil Bulgarien nur so als vollwertiges Mitglied von EU- und NATO wahrgenommen werden könne, betonte Beckmann-Dierkes. Inwieweit der ehemalige Luftwaffen-Offizier die im Wahlkampf versprochene Justizreform zur Bekämpfung der Korruption umsetzen könne, müsse man beobachten, meinte der Experte von der Konrad-Adenauer-Stiftung.

Zweikampf um Platz zwei

Laut den Zahlen mehrerer Meinungsforschungsinstitute kämpfen nach der gestrigen Parlamentswahl das konservative Mitte-rechts-Bündnis des ehemaligen Regierungschefs Borissow Gerb-SDS, das eine im Dezember 2025 zurückgetretene Koalitionsregierung anführte, und der proeuropäische liberal-konservative Verband PP-DB mit 12 bis 13 Prozent um den zweiten Platz.

PP-DB hatte im Dezember zu Massendemonstrationen aufgerufen, die die damalige Regierung von Gerb-SDS zum Rücktritt veranlassten. Beide prowestliche Kräfte hatten gemeinsam in einer Koalition 2023/2024 regiert.

Das amtliche Endergebnis wird bis Donnerstag erwartet. Die Wahlbeteiligung bei der inzwischen achten Parlamentswahl seit April 2021 lag nach Angaben des Meinungsforschungsinstituts Alpha Research bei gut 51 Prozent.

Aus dem Deutschlandfunk-Programm

Diese Nachricht wurde am 20.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.