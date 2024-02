Strukturwandel in der Lausitz

Experte: "Region auf einem guten Weg"

Der Strukturwandel in der Lausitz ist aus Sicht eines Wirtschaftswissenschaftlers auf einem guten Weg - trotz aktueller Herausforderungen. Die Lage in der Braunkohle-Region war auch das zentrale Thema einer Konferenz des Energieverbands BDEW in Cottbus, an der unter anderem Bundeswirtschaftsminister Habeck teilnahm.