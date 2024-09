Waldbrand im Nationalpark Harz

Ein Löschflugzeug im Einsatz am Brocken (Swen Pförtner/dpa)

Der Harzer Kreisbrandmeister Lohse verwies darauf, dass das Feuer an mehreren Stellen gleichzeitig ausgebrochen war. Nach Polizeiangaben wurde ein Brandermittlungsverfahren eingeleitet. Nähere Angaben zur Ursache seien aber erst möglich, wenn man den Brandort untersuchen könne, hieß es.

Seit dem Morgen sind erneut rund 150 Feuerwehrkräfte und etliche Löschflugzeuge sowie Hubschrauber unter anderem von Bundeswehr und Bundespolizei im Einsatz. Ziel ist es, den Brand heute so weit unter Kontrolle zu bekommen, dass nur noch Nachlöscharbeiten notwendig sind. Das Feuer war am Freitag am Königsberg ausgebrochen, einer Nebenkuppe des Brockens.

Diese Nachricht wurde am 08.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.