Zwar drohe kein Stillstand des Staates, aber es werde noch "viel mehr, öfter und lauter rumpeln als jetzt", sagte er der Funke-Mediengruppe. Wenn man bei Digitalisierung und Bürokratieabbau nicht endlich vorankomme, werde der bevorstehende Personalmangel Bearbeitungsfristen verlängern, Betreuungsschlüssel verschlechtern und die staatliche Leistungsfähigkeit insgesamt signifikant schwächen.

Der Vorsitzende des Nationalen Normenkontrollrats, Goebel, hatte gestern von der öffentlichen Verwaltung in Deutschland als einen Sanierungsfall gesprochen. Man sei kurz davor, überhaupt nicht mehr handlungsfähig zu sein, sagte er in einem Podcast des Medienunternehmens The Pioneer . Weil immer mehr Leute in den Ruhestand gingen und keine Jungen nachkämen, würden Verwaltungsaufgaben bald gar nicht mehr zu erfüllen sein. - Bereits im Frühjahr hatte Goebel der Digitalpolitik der Regierung "erschreckend wenig Elan" attestiert.