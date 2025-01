Deutscher Verkehrsgerichtstag . (Swen Pförtner/dpa)

Fachleute aus Justiz, Wissenschaft, Behörden und Verbänden sprechen darüber, ob Cannabis-Grenzwerte verschärft werden sollten und wie Fußgänger im Verkehr besser geschützt werden können. Ein weiteres Thema ist, welche Rechte die Polizei bei Verkehrskontrollen etwa von älteren Menschen haben soll. Die Polizei fordert klarere Regeln, wann sie die Weiterfahrt untersagen kann. Bereits jetzt dürfen die Beamten den Führerschein oder den Autoschlüssel eine Zeit lang zur Gefahrenabwehr einziehen.

Der jährliche Kongress zählt zu den wichtigsten Treffen von Verkehrssicherheitsexperten in Deutschland. Er endet am morgigen Freitag mit Empfehlungen an den Gesetzgeber.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.