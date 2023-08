Die Hochhäuser von Singapur: bezahlbarer Wohnraum für fast alle. (imago / Panthermedia)

Wie das Münchner Ifo-Institut mitteilte, dürfte die jährliche nominelle Steigerungsrate im Mittel bei neun Prozent liegen und in Deutschland bei 7,2 Prozent. Das Institut beruft sich auf eine Umfrage unter mehr als 1.400 Wirtschaftsfachleuten aus 133 Ländern. In Ostafrika und Südasien rechnen sie mit jährlichen Anstiegen von mehr als 20 Prozent. Auch in Südamerika, Osteuropa, Zentralasien und Nordafrika dürften die Immobilienwerte um 10 bis 15 Prozent nach oben gehen.

Experten in Nordamerika, Westeuropa, Ozeanien und Südostasien hingegen erwarten ein moderateres Anziehen der Preise von sechs bis acht Prozent. Die geringsten Zuwächse von etwa fünf Prozent werden für das mittlere Afrika veranschlagt.

Als Gründe für die Entwicklung in ihren Ländern nannten die Fachleute unter anderem bessere Lebensstandards und höhere Einkommens, Bevölkerungswachstum, veränderte Präferenzen bezüglich Wohnraum und Auslandsinvestitionen auf der Nachfrageseite. Zu den Angebotsfaktoren zählten laut Umfrage Platzbeschränkungen, begrenzte Produktionskapazitäten und Renovierungskosten.

Diese Nachricht wurde am 17.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.