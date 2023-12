Im Vergleich zum Vorjahr handelt es sich den Angaben zufolge um ein Plus von 1,1 Prozent. (imago / Andreas Vitting)

Im Vergleich zum Vorjahr handele es sich um ein Plus von 1,1 Prozent. Weiter hieß es, die regionale Entwicklung verlaufe sehr unterschiedlich. In Indien etwa hätten die fossilen Emissionen um 8,2 Prozent zugenommen, in China um 4 Prozent. Zur gleichen Zeit sei der Wert in Europa um 7,4 Prozent gesunken und in den USA um 3 Prozent.

In Dubai beraten Wissenschaftler, Politiker und Vertreter der Zivilgesellschaft noch bis zum 12. Dezember über den Kampf gegen den Klimawandel.

