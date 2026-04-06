Gestrandeter Meeressäuger

Buckelwal sitzt vor Insel Poel fest (picture alliance / dpa / Marcus Golejewski)

Mit einem Spezial-Katamaran eines dänischen Bergungsunternehmens könnte das Tier möglicherweise aufgenommen und in tieferes Wasser gebracht werden, heißt es aus dem Ministerium. Die Voraussetzung dafür sei aber, dass ein für Dienstag erwartetes Gutachten zur Gesundheit des Wals eine Überlebenschance zeige, sagte Umweltminister Backhaus.

Für die Bergungsaktion müssten rund einen Meter breite Gurte unter dem Wal hindurchgespült werden, um ihn lebend transportieren zu können. Das Tier war vergangene Woche zum wiederholten Mal an der Küste gestrandet. Am Mittwoch waren alle Rettungsversuche eingestellt worden.

Diese Nachricht wurde am 06.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.