Dramatisch für Söder und seine Position werde es, wenn er die 35-Prozent-Grenze nicht mehr überschreite, sagte Oberreuter der "Rheinischen Post". Eine Krisenstimmung sei derzeit nicht greifbar, führte er aus. Zumal die Koalition mit den Freien Wählern fortbestehen könne. Allerdings gebe es anders als in früheren Zeiten in der CSU bisher kein personelles Gegengewicht zu Söder. Der Trierer Politologe Uwe Jun sprach mit Blick auf die CSU-Umfragewerte von einer "Momentaufnahme". Es sei zu erwarten gewesen, dass die Flugblatt-Affäre von Vizeministerpräsident Aiwanger zunächst dessen Partei "Freie Wähler" nutzen werde. Mit Blick auf eine mögliche Kanzlerkandidatur des CSU-Chefs meinte Jun:"Söder müsste schon ein grandioses Wahlergebnis erzielen, um wieder als Kandidat in Frage zu kommen."

