Durch den coronabedingten Online-Unterricht seien in vielen Ländern vermehrt digitale Endgeräte eingesetzt worden, was neue Tatmöglichkeiten geschaffen habe, teilte das Kinderhilfswerk "World Vision" in Berlin mit. Zu sexualisierter Online-Gewalt zählen etwa gefilmte und online veröffentlichte analoge Gewalthandlungen. Der Studie zufolge werden Kinder in ärmeren Ländern oft gegen Bezahlung von Mittelspersonen, teils der eigenen Familie, vor der Livestream-Kamera zu sexuellen Handlungen gezwungen. Die Konsumenten dieser Aufnahmen kämen oft aus Industrieländern.

Die Untersuchung deute auf große Lücken beim digitalen Kinderschutz in Politik, Strafverfolgung und Technologieunternehmen, betonte das Kinderhilfswerk.

