Menschenrechte

Die Expertin für Kinderschutz Julia von Weiler forderte in der "Bild"-Zeitung, vom Lehrer über den Erzieher bis hin zu Behörden müssten alle genau hinschauen und für betroffene Kinder ansprechbar sein. Zwangsheirat sei Kindesmissbrauch, betonte die frühere Chefin der Hilfsorganisation Innocence in Danger. In Berlin informierte das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg Schulen und Jugendfreizeiteinrichtungen. Immer wieder würden Mädchen, aber auch Jungen während familiärer Auslandsreisen unter Druck gesetzt oder gegen ihren Willen verheiratet. Die Frauenrechtsorganisation Solwodi erklärte, auf eine mögliche Gefährdung könnten ausgeprägte Ängste vor einer Auslandsreise hinweisen. Auch in Österreich warnte Integrationsministerin Bauer vor Zwangsehen. Heute berät der Bundestag über das Thema.
Zwangsehen kommen in Milieus vor, in denen das Kollektiv über dem Individuum steht, wie der Humanistische Pressedienst schreibt. Einzelne hätten sich den Interessen der Familie unterzuordnen. Oft gehe es um patriarchal geprägte Strukturen. Betroffen seien unter anderem Muslime, Jesiden und Christen etwa aus dem Nahen und Mittleren Osten sowie aus Nordafrika.
Diese Nachricht wurde am 09.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.