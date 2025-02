Rechtsausschuss Bundestag

Aktivist*innen fordern schon länger Änderungen am Abtreibungsrecht. (picture alliance / dpa / Sebastian Gollnow)

Vor der Anhörung, die am frühen Abend stattfinden wird, will ein Bündnis einen Appell zur Änderung des Abtreibungsrechts übergeben. Abgeordnete aus den Reihen der SPD, der Grünen und der Linken hatten einen Gruppenantrag in den Bundestag eingebracht, um Abtreibungen in der Frühphase der Schwangerschaft zu entkriminalisieren. Abbrüche sollen demnach bis zur zwölften Schwangerschaftswoche legal sein. Ob es noch zur Abstimmung über das Vorhaben kommt, ist aber offen. Das Bundestagsplenum kommt morgen zum letzten Mal vor der Neuwahl zusammen.

Diese Nachricht wurde am 10.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.