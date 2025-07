Air-India-Absturz

Einsatzkräfte am Absturzort in der nordwestlichen Stadt Ahmedabad im indischen Bundesstaat Gujarat (am 12. Juni 2025). (Ajit Solanki / AP / dpa / Ajit Solanki)

Demnach wurden kurz nach dem Start mehrere Schalter auf "Aus" gestellt, wodurch die Treibstoffzufuhr zu den Triebwerken gestoppt wurde. Der Dreamliner habe daraufhin sofort an Schub verloren und sei gesunken. Laut dem Stimmenrekorder habe es unter den Piloten Uneinigkeit darüber gegeben, wer dafür verantwortlich war. Am Unglückort waren die Schalter dann wieder in der "Ein"-Position vorgefunden worden. Üblicherweise wird die Treibstoffzufuhr gestoppt, um die Triebwerke nach der Ankunft am Flugsteig abzuschalten oder in Notsituationen wie etwa einem Triebwerksbrand.

Die Maschine war am 12. Juni auf dem Weg von der indischen Stadt Ahmedabad nach London abgestürzt. 260 Menschen wurden getötet.

