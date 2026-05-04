Investitions- und Innovationsbeirat

Expertengremium: Bundesregierung muss mehr für Vermögensaufbau der Bürger am Aktienmarkt tun

Der Investitions- und Innovationsbeirat appelliert an die Bundesregierung, die Bürger beim Vermögensaufbau am Anleihen- und Aktienmarkt mehr zu unterstützen. Wie die Deutsche Presse-Agentur unter Verweis auf ein Papier mit 20 Empfehlungen berichtet, problematisiert das Expertengremium, dass in Deutschland nach wie vor renditeschwache Anlageformen weit verbreitet sind.