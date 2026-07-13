Auf Grundlage der Ratschläge will die Kommission einen Gesetzesvorschlag erarbeiten. In Deutschland hatten Experten der Bundesregierung Ende Juni Empfehlungen vorgelegt. Die Fachleute schlugen ein gesetzliches Mindestalter von 13 Jahren für Soziale Medien vor und rieten zu Beschränkungen für einzelne Dienste je nach Risiko.
Hierfür spricht sich auch die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Barley, aus. Sie sagte im Deutschlandfunk, die Betreiber großer Social-Media-Plattformen gestalteten ihre Angebote ganz bewusst so, dass sie süchtig machten. Eine feste Altersgrenze sei sinnvoll. Sie finde es auch richtig, für die jeweiligen Plattformen einzeln zu entscheiden, ob Beschränkungen nötig seien, meinte Barley.
Diese Nachricht wurde am 13.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.