Reform der Altersvorsorge

In den 2090er-Jahren würde dann die Rente mit 70 gelten. Zudem soll das Rentensystem durch eine staatliche, kapitalgedeckte Vorsorge gestärkt werden. Die Beiträge sollen Arbeitnehmer und Arbeitgeber jeweils hälftig tragen, das Rentenniveau soll damit stabilisiert werden.
Frührente-Optionen sollen eingeschränkt werden
Um die Ausgaben der gesetzlichen Rente zu dämpfen, sollen Optionen für einen vorzeitigen Eintritt eingeschränkt werden. So soll etwa die abschlagsfreie sogenannte "Rente ab 63" entfallen. Für Menschen mit gesundheitlichen Problemen oder erschwerten Arbeitsbiografien soll es neue Regelungen geben.
Den Empfehlungen der Expertenkommission nach sollen zeitnah außerdem Politiker und Selbstständige in die Rentenkasse einzahlen. Überlegt wird
nach Medienberichten außerdem, langfristig auch Beamte miteinzubeziehen.
nach Medienberichten außerdem, langfristig auch Beamte miteinzubeziehen.
Diese Nachricht wurde am 20.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.