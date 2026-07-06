Stromausfall im Januar in Berlin

Einsatz des THW beim Stromausfall im Südwesten von Berlin (Archiv). (imago / Mauersberger )

Das Gremium will Vorschläge für einen besseren Katastrophenschutz vorlegen und Einschätzungen zu künftigen Risiken sowie Handlungsempfehlungen abgeben. Die Kommission war Ende Januar vom Senat eingesetzt worden.

Zu Beginn des Jahres hatte ein mutmaßlich linksextremistisch motivierter Brandanschlag auf eine Kabelbrücke zu einem mehrtägigen Stromausfall im Südwesten der Hauptstadt geführt. Betroffen waren insgesamt rund 100.000 Menschen. Viele mussten mitten im Winter tagelang komplett ohne Strom und Heizung klarkommen. Der Berliner Senat bemängelte, dass viele Informationen zur Infrastruktur frei zugänglich im Internet zu finden waren.

Diese Nachricht wurde am 06.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.