Reform der gesetzlichen Krankenversicherung

Eine Expertenkommission legt Empfehlungen für eine Reform der gesetzlichen Krankenversicherungen vor. (picture alliance / CHROMORANGE / Michael Bihlmayer)

Gesundheitsministerin Warken hatte das Gremium im Herbst eingesetzt. Die schwarz-rote Koalition will das System günstiger und effizienter machen. Die Kommission sollte Kostentreiber benennen und Maßnahmen vorschlagen, um die Beiträge der Versicherten stabil zu halten.

Diskutiert wurde zuletzt unter anderem über die Abschaffung der kostenlosen Mitversicherung für Ehepartner, die Streichung bestimmter Leistungen oder die Einführung zusätzlicher Abgaben auf ungesunde Genussmittel wie Zucker und Tabak.

Bereits im Vorfeld warnten Patienten- und Sozialverbände vor Leistungskürzungen und höheren Belastungen für Patienten. Vertreter der Gesundheitsbranche wiesen darauf hin, dass kurzfristige Einsparungen zu Versorgungsproblemen und längerfristig zu Mehrausgaben führen könnten.

Diese Nachricht wurde am 30.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.