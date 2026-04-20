Jugendschutz

Expertenkommission: Social-Media-Verbote allein wirken nicht

Eine Expertenkommission des Familienministeriums dämpft die Erwartungen an Social-Media-Verbote für Kinder und Teenager. Der Vorsitzende des Gremiums, Köller, sagte bei der Vorstellung von Zwischenergebnissen in Berlin, es sei zu kurz gesprungen, nur über Altersbeschränkungen nachzudenken. Man müsse das Problem in seiner ganzen Breite anpacken.