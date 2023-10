Riesenaquarium in Berliner Hotel geplatzt (picture alliance / dpa / Christoph Soeder)

Der Sachverständige sagte, ein Grund sei vermutlich das Versagen einer Klebenaht. Möglich seien auch Fehler bei einer vorangegangenen Sanierung des Beckens. Es könnte dabei eine Kerbe erhalten haben. Der Ingenieur betonte, insgesamt gebe es aber keine eindeutigen Belege für die Schadenshypothesen.

Das 16 Meter hohe Aquarium in einer Berliner Hotellobby war am 16. Dezember geplatzt. Eine Million Liter Wasser mit rund 1.500 Fischen ergossen sich in das Hotel und auf die Straße.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.